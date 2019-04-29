В Петрозаводске появится мигающая разметка

Необычная разметка появится на нерегулируемых пешеходных переходах в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал "Столице на Онего", какие мероприятия будут проведены в городе в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

"В рамках программ "Безопасный Петрозаводск" и "Умный город" будут выделены 2 миллиона рублей на установку специальных датчиков и светодиодов на нерегулируемых перекрестках – у нас появится мигающая разметка, - сообщил Боднарчук, - как только человек подходит к пешеходному переходу, его фиксирует датчик, и разметка загорается. Это очень удобно для водителей, особенно в темное время суток, когда обычная разметка не видна. Мы будем устанавливать датчики и светодиоды именно на нерегулируемых перекрестках, потому что на сегодняшний день они являются наиболее опасными участками дорог. Уверен, что эта дополнительная мера позволит Петрозаводску сделать еще один шаг на пути к безопасности".

Также Геннадий Боднарчук рассказал об ограничениях для большегрузов. Когда ограничат движение большегрузного транспорта по городу, читайте здесь.