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В Петрозаводске появится стрелковый центр

Новости. Общество
12:40, 06 Июля 2021
фото: Владимир Любарский/ВК

Глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал помочь инвестору, создающему в столице Карелии образовательно-спортивный стрелковый центр «Огневой рубеж».

Мэр столицы Карелии рассказал на своей старнице в соцсети, что руководитель группы компаний «АСК» Вячеслав Ихалайнен рискнул профинансировать создание в Петрозаводске образовательно-спортивного стрелкового центра «Огневой рубеж».

«Пока центр выглядит не очень приглядно — в здании завершены лишь черновые работы, впереди отделка и установка оборудования. Но планы у инвестора серьезные. По уровню возможностей будущий стрелковый центр должен стать одним из наиболее продвинутых и современных объектов подобного типа на всем Северо-Западе. Важно, что создание центра может подтолкнуть и потянуть за собой и детский стрелковый спорт», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, у инвестора есть проблемы: подводу тепла к будущему стрелковому центру мешают бесхозные гаражи. Эти строения, по мнению Любарского, давно пора снести.

«Объект, на мой взгляд, городу нужный, так что инвестору будем помогать», — отметил глава Петрозаводска.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2021-07-06 14:11:28
Даешь детский стрелковый спорт! "Должны уметь мы целиться, уметь стрелять"... А куда - потом разберемся...
Вася
2021-07-06 13:57:07
Мда, натворил делов дедушка Ленин.
кир
2021-07-06 13:33:48
Картодром вблизи ул.Лыжной тоже в запустении.
Вася
2021-07-06 13:31:06

Но кормить-то их надо...
Вася
2021-07-06 13:14:01
Гордюся вами патриоты !
театральный критик
2021-07-06 12:54:08
Когда либерастные младореформаторы типа гайдара и чубаиса пришли к власти, то спортзал ДОСААФ продали под магазин автозапчастей. Что нынче сейчас в подвале, где находился тир, в котором тренировался мастер спорта Постоянов ?
Goxa
2021-07-06 13:52:00
театральный критик, Чубайс и сейчас на вершине, приближенный, прекрасно себя чувствует. Его дорогой идём дальше.
Вася
2021-07-06 13:58:46
Goxa, Ты по своему безвизу куда сейчас можешь поехать?
Goxa
2021-07-06 14:12:22
Вася, заехать я могу. Тебе не понравится.
Bob
2021-07-06 13:10:51
театральный критик, не просто мастер спорта, а:
12-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе
8-кратный серебряный призёр чемпионатов мира
Чемпион (дважды) и серебряный призер (дважды) чемпионатов Европы
25-кратный чемпион СССР в командном и личном зачетах
на Летних Олимпийских играх 1972 года занял четвёртое место в пулевой стрельбе в упражнении «бегущий кабан»
участник Летних Олимпийских игр 1976 года
арбитр на Летних Олимпийских играх 1980 года
В Карелии стрелковый спорт был до перестройки довольно хорошо развит. Были сильные команды в Петрозаводске, Питкяранте, Кондопоге. Там были нормальные условия для тренировок и секции и клуб ДОСААФ в Петрозаводске. А соревнования в Петрозаводске проходили в двух тирах. Кроме досаафовского был еще динамовский, а теперь там магазин и еще что то.
театральный критик
2021-07-06 13:39:38
Bob, динамовский тир возле театра 25 метров, а досааф был 50. Был еще один тир в ДК ОТЗ.
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