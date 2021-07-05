В Петрозаводске появится стрелковый центр

Глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал помочь инвестору, создающему в столице Карелии образовательно-спортивный стрелковый центр «Огневой рубеж».

Мэр столицы Карелии рассказал на своей старнице в соцсети, что руководитель группы компаний «АСК» Вячеслав Ихалайнен рискнул профинансировать создание в Петрозаводске образовательно-спортивного стрелкового центра «Огневой рубеж».

«Пока центр выглядит не очень приглядно — в здании завершены лишь черновые работы, впереди отделка и установка оборудования. Но планы у инвестора серьезные. По уровню возможностей будущий стрелковый центр должен стать одним из наиболее продвинутых и современных объектов подобного типа на всем Северо-Западе. Важно, что создание центра может подтолкнуть и потянуть за собой и детский стрелковый спорт», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, у инвестора есть проблемы: подводу тепла к будущему стрелковому центру мешают бесхозные гаражи. Эти строения, по мнению Любарского, давно пора снести.

«Объект, на мой взгляд, городу нужный, так что инвестору будем помогать», — отметил глава Петрозаводска.