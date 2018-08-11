В Петрозаводске полицейские раскрыли "семейную" кражу

Молодой петрозаводчанин похитил технику и золото у своей родственницы, но был вычислен полицией.

В полицию обратилась петрозаводчанка и сообщила о том, что из ее квартиры совершена кража имущества, передает сайт карельского МВД.

Среди похищенного были ноутбук, системный блок компьютера, монитор и золотые украшения. Причиненный ущерб составил белее 37 000 рублей.

Полицейские выяснили обстоятельства совершения кражи и не обнаружили следов незаконного проникновения в жилище. Они предположили, что к преступлению может быть причастен один из родственников потерпевшей. Несмотря на то, что он проживал отдельно, у него были ключи от квартиры заявительницы, и он мог приходить туда во время отсутствия хозяев.

Сотрудники полиции установили местонахождения подозреваемого. В ходе общения со стражами правопорядка 22-летний петрозаводчанин дал признательные показания. Похищенные вещи он сбыл, а вырученные средства потратил на собственные нужны. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ, и находится под подпиской о невыезде.