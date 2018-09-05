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Новости. Происшествия
12:46, 05 Сентября 2018

В Петрозаводске полицейские устроили погоню за пьяным водителем

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На Кукковке сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от них, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 4 сентября около 19.00 в дежурную часть ГИБДД города поступило телефонное сообщение от гражданина.

Звонивший сообщил о нарушениях, допущенных водителем автомобиля Mitsubishi Lancer, который предположительно находился в состоянии опьянения.

Экипаж автопатруля незамедлительно направился в район местонахождения автомобиля нарушителя. На Комсомольском проспекте у дома № 25 автомобиль был обнаружен. Включив специальные световые сигналы патрульного автомобиля и посредством громкоговорящего устройства полицейские потребовали водителя остановиться.

Водитель остановил автомобиль, но покинув салон, стал убегать, игнорируя законное требование полицейского остановиться. В ходе преследования нарушитель был задержан.

Нарушителем оказался 34-летний житель Петрозаводска. У него имелись признаки опьянения. Мужчин был доставлен в медицинское учреждение, где у него взяты анализы, впоследствии по их результатам будет принято решение.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за оказание неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. По данной статье нарушителю грозит штраф до тысячи рублей.

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