Легковушка с пьяным водителем уходила от полиции по «встречке» в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Максим Голиков / Весь Петрозаводск | Карелия / ВК

Момент лихих маневров нарушителя на дороге попал на видео.

О ночной погоне в одном из районов карельской столицы стало известно из городского паблика «Весь Петрозаводск | Карелия». Там же появилось видео инцидента.

Как сообщили в сети, момент преследования дорожными полицейскими легкового авто зафиксировали на Зареке, в районе перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Луначарского.

«Погоня ДПС, на Невского, за рулем был пьяный водитель», — написали в паблике.

Судя по видео, легковушка лихо развернулась на проезжей части вопреки правилам дорожного движения и помчалась по встречной полосе вниз по проспекту Александра Невского.