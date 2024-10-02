Легковушка с пьяным водителем уходила от полиции по «встречке» в центре Петрозаводска

Момент лихих маневров нарушителя на дороге попал на видео.
О ночной погоне в одном из районов карельской столицы стало известно из городского паблика «Весь Петрозаводск | Карелия». Там же появилось видео инцидента.
Как сообщили в сети, момент преследования дорожными полицейскими легкового авто зафиксировали на Зареке, в районе перекрестка проспекта Александра Невского и улицы Луначарского.
«Погоня ДПС, на Невского, за рулем был пьяный водитель», — написали в паблике.
Судя по видео, легковушка лихо развернулась на проезжей части вопреки правилам дорожного движения и помчалась по встречной полосе вниз по проспекту Александра Невского.
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