Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО) 6
Сегодня 06:30
Пожар на складе с опилками тушили в Петрозаводске 40 человек (ФОТО) 4
Сегодня 10:34
Рыбачка из района Карелии скончалась в машине скорой помощи 2
Сегодня 07:15
Велосипедист жестко сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 06:50
Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина 11
Сегодня 11:30
В Карелии ликвидируют закрытый военный объект с радиационным загрязнением 5
Сегодня 11:54
«Стресс-тест» 2020 года открыл новые горизонты сотрудничества власти и бизнеса в Карелии
Сегодня 17:00

В Петрозаводске полицейские задержали мужчину с краденой бензопилой

Новости. Криминал
17:40, 20 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже с дачного участка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 48-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что кто-то проник на его дачный участок, расположенный в одном из СНТ Прионежья, и похитил оттуда бензопилу стоимостью 7 тысяч рублей. Дачник рассказал стражам порядка, что, когда подъезжал к территории товарищества, заприметил на въезде ранее незнакомого ему мужчину с похожим на похищенную бензопилу инструментом.

Была составлена ориентировка с приметами возможного подозреваемого, которую направили дежурным нарядам строевых подразделений Петрозаводска. В этот же день сотрудники ППС в ходе патрулирования микрорайона Птицефабрика заметили и задержали мужчину, подходящего под описание. При себе у 39-летнего ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности горожанина была бензопила. Мужчина дал признательные показания и добровольно отдал полицейским краденую бензопилу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Петрозаводске ухажер обокрал заснувшую после пьянки пенсионерку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-20 18:11:58
Не подходит к нему слово "добровольно". Вторая ходка - последняя, когда это будет?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»