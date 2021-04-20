В Петрозаводске полицейские задержали мужчину с краденой бензопилой

Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже с дачного участка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 48-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что кто-то проник на его дачный участок, расположенный в одном из СНТ Прионежья, и похитил оттуда бензопилу стоимостью 7 тысяч рублей. Дачник рассказал стражам порядка, что, когда подъезжал к территории товарищества, заприметил на въезде ранее незнакомого ему мужчину с похожим на похищенную бензопилу инструментом.

Была составлена ориентировка с приметами возможного подозреваемого, которую направили дежурным нарядам строевых подразделений Петрозаводска. В этот же день сотрудники ППС в ходе патрулирования микрорайона Птицефабрика заметили и задержали мужчину, подходящего под описание. При себе у 39-летнего ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности горожанина была бензопила. Мужчина дал признательные показания и добровольно отдал полицейским краденую бензопилу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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