В Петрозаводске ухажер обокрал заснувшую после пьянки пенсионерку

Приятель 63-летней петрозаводчанки унес из ее дома деньги, золотые украшения и телефон, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля в полицию Петрозаводска поступило сообщение от 63-летней жительницы города. Она обнаружила, что из ее квартиры пропали золотые украшения, мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершил 55-летний приятель заявительницы. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, женщина познакомилась с подозреваемым совсем недавно. Он стал вхож в ее дом и даже помогал по хозяйству. Однажды они вместе выпивали и, когда хозяйка заснула, гость решил украсть ее имущество и деньги. В итоге ювелирные изделия он сдал в ломбард, а телефон продал товарищу. На вырученные деньги приобрел новый мобильный телефон и часы.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.