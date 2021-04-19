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В Петрозаводске ухажер обокрал заснувшую после пьянки пенсионерку

Новости. Криминал
12:12, 20 Апреля 2021
фото: © shutterstock
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Приятель 63-летней петрозаводчанки унес из ее дома деньги, золотые украшения и телефон, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля в полицию Петрозаводска поступило сообщение от 63-летней жительницы города. Она обнаружила, что из ее квартиры пропали золотые украшения, мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 62 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершил 55-летний приятель заявительницы. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, женщина познакомилась с подозреваемым совсем недавно. Он стал вхож в ее дом и даже помогал по хозяйству. Однажды они вместе выпивали и, когда хозяйка заснула, гость решил украсть ее имущество и деньги. В итоге ювелирные изделия он сдал в ломбард, а телефон продал товарищу. На вырученные деньги приобрел новый мобильный телефон и часы.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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