В Петрозаводске полиция разыскивает подозреваемого в побоях

Житель Карельской столицы скрылся от органов дознания, сообщили в МВД региона.

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение Александра Геннадьевича В., 1977 года рождения, скрывшегося от органов дознания.

Мужчина, подозреваемый в нанесении побоев, скрылся от органов дознания.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.