В Петрозаводске полиция разыскивает подозреваемого в побоях

Житель Карельской столицы скрылся от органов дознания, сообщили в МВД региона.
Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение Александра Геннадьевича В., 1977 года рождения, скрывшегося от органов дознания.
Мужчина, подозреваемый в нанесении побоев, скрылся от органов дознания.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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