В Петрозаводске после новогодних праздников иссякли запасы крови

Станции переливания крови в Петрозаводске требуются доноры с I и III отрицательной группой крови.

"Учитывая снижение запасов крови после новогодних праздников, - сообщается на сайте Станции переливания крови, - просим вас посетить станцию в ближайшие рабочие дни с 8.00 до 12.30. Особенно нуждаемся в крови O(I) Rh(-) и B(III) Rh(-)".