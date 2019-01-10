В Петрозаводске после новогодних праздников иссякли запасы крови

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Станции переливания крови в Петрозаводске требуются доноры с I и III отрицательной группой крови.
"Учитывая снижение запасов крови после новогодних праздников, - сообщается на сайте Станции переливания крови, - просим вас посетить станцию в ближайшие рабочие дни с 8.00 до 12.30. Особенно нуждаемся в крови O(I) Rh(-) и B(III) Rh(-)".
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