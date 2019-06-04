В Петрозаводске поздним вечером произошел пожар

Горело неэксплуатируемое строение на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожар произошел в понедельник, 3 июня, в 22.50 на Лососинском шоссе, у д.19. Горело неэксплуатируемое строение, принадлежность устанавливается.

Уничтожен мусор на втором этаже на площади 5 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.