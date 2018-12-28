12:35, 28 Декабря 2018
В Петрозаводске предприниматель заплатит 100 тысяч рублей за причинение вреда ребенку
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Директору детского клуба, где пострадала двухлетняя девочка, суд назначил штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, мужчина организовал в Петрозаводске детский клуб, где разместил самостоятельно изготовленный детский игровой комплекс, включающий в себя детскую горку, не соответствующую требованиям безопасности. Девочка скатилась с горки и получила травму ноги.
По приговору суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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