В Петрозаводске предприниматель заплатит 100 тысяч рублей за причинение вреда ребенку

Директору детского клуба, где пострадала двухлетняя девочка, суд назначил штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, мужчина организовал в Петрозаводске детский клуб, где разместил самостоятельно изготовленный детский игровой комплекс, включающий в себя детскую горку, не соответствующую требованиям безопасности. Девочка скатилась с горки и получила травму ноги.

По приговору суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

