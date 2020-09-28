В Петрозаводске при сносе аварийных деревьев ломают молодые липы (ФОТО)

На Левашовском бульваре подрядчики сломали молодое дерево и его ограждение.

Жители Петрозаводска возмущены работой подрядчиков, занимающихся сносом аварийных деревьев.





"Если будут сносить так, как на Левашовском бульваре, то жить будем в пустыне", - пишет Юлия Свинцова на своей странице в "Вконтакте", разметив фото с бульвара.

По ее словам, подрядчики уронили деревья на посаженную несколько лет назад липу, вклочья разнесли ее ограждение и обломили ее в нескольких местах.





Петрозаводчанка уверена, что реакция администрации города в лучшем случае будет: "оштрафуем и посадим новые".

"Но скорее всего, виновному с рук сойдёт", - пишет Юлия Свинцова.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.