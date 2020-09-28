В Петрозаводске при сносе аварийных деревьев ломают молодые липы (ФОТО)

На Левашовском бульваре подрядчики сломали молодое дерево и его ограждение.
Жители Петрозаводска возмущены работой подрядчиков, занимающихся сносом аварийных деревьев.
"Если будут сносить так, как на Левашовском бульваре, то жить будем в пустыне", - пишет Юлия Свинцова на своей странице в "Вконтакте", разметив фото с бульвара.
По ее словам, подрядчики уронили деревья на посаженную несколько лет назад липу, вклочья разнесли ее ограждение и обломили ее в нескольких местах.
Петрозаводчанка уверена, что реакция администрации города в лучшем случае будет: "оштрафуем и посадим новые".
"Но скорее всего, виновному с рук сойдёт", - пишет Юлия Свинцова.
Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.
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