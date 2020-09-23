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Еще 100 деревьев вырубят в Петрозаводске

Новости. Общество
14:33, 24 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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До конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев, сообщили в Петросовете.

В Петрозаводске начинается пятый этап работ по удалению аварийных и сухостойных деревьев. В рамках муниципального контракта до конца октября подрядная организация произведет снос не менее 125 растений, которые представляют потенциальную опасность здоровью или имуществу петрозаводчан.

Депутатами Петрозаводского городского Совета совместно со специалистами управления благоустройства и экологии принято решение о том, что перечень аварийных деревьев будет полностью сформирован по заявкам жителей, в том числе по обращениям, поступившим в ходе депутатских приемов граждан. Удаление опасных растений запланировано на Первомайском проспекте и улице Московской, в районах Зарека, Перевалка, Ключевая, СКЗ, Соломенное и Центр.

Напомним, в 2020 году в рамках предыдущих четырех этапов реализации муниципального контракта с улиц, парков и скверов Петрозаводска убраны уже более 400 деревьев.

Ранее березы снесли в одном из скверов Петрозаводска.

В июле подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара в центре Петрозаводска.

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