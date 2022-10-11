В Петрозаводске принято решение о внедрении концепции «закрытый двор» для жилой застройки

В условиях нового времени качество жизни формируется в том числе, возможностью проведения досуга на своей территории, без необходимости выезжать за пределы микрорайона в город.

Помимо инфраструктуры, качество жизни формируется общественными пространствами — дворами, парковыми зонами и бульварами.

Фактор территории выходит на первый план, внимательное отношение застройщика к общественным зонам отличает продажу квадратных метров от строительства микрорайона для жизни.

Специалисты строительной компании Баренц Групп рассказали, что при покупке жилья на первый план выходит фактор территории.

Приобретая квартиру в новом районе TALOJARVI город у воды, человек получает принципиально иное качество жизни. Оно существенно отличается от привычных нам дворов в спальных районах города, сформированных по иным стандартам десятилетия назад.

При работе над комплексным освоением территории в рамках проекта TALOJARVI город у воды, который реализует в Петрозаводске Баренц Групп, была взята за основу концепция «Закрытый двор» (под конкретную территорию ее разработали специалисты федеральной компании «Деревопарк»).

Что такое закрытый двор?

Это двор, в котором совсем никогда не бывает машин? Или бывают, но не паркуются?

Давайте разберемся на примере международного проекта TALOJARVI город у воды.

В строительной компании Баренц Групп считают, что двор — не место для машин. Двор — это пространство, где люди отдыхают, общаются, занимаются спортом и не боятся отпускать детей гулять.

Так, при разработке проекта TALOJARVI город у воды застройщик учел этот факт. Территория разработана таким образом, что внутри каждого двора есть закрытая территория с детскими площадками и местами для отдыха.

Придомовая территория огорожена и оснащена дорожками, светильниками и детской площадкой. Каждый дом имеет сквозные подъезды, закрытую и благоустроенную территорию.

Таким образом вы легко сможете припарковать машину у дома, при этом не подвергая риску играющих во дворе малышей.

С учетом большой обеспеченности автомобилями предусмотрено большое количество парковочных мест, которые вместят и жителей, и гостей комплекса.

«Закрытый двор» — это лишь одно из преимуществ проекта.

Помимо этого, в самом центре нового жилого района TALOJARVI город у воды будет располагаться большой парк для прогулок, о котором мы рассказывали ранее.

«Мы продаем не только квадратные метры, но и комфортную для проживания окружающую среду», — рассказали в компании «Баренц Групп», которая является крупнейшим застройщиком жилья в Петрозаводске.

Также важным преимуществом является новый полностью оборудованный участок набережной, велодорожки, спортивные и детские площадки и места для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды или по телефону: 8(8142)331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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