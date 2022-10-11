Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Власти Петрозаводска с опозданием, но проложили детям безопасный путь к школе
04.11.2022 17:30
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
04.11.2022 20:30

В Петрозаводске принято решение о внедрении концепции «закрытый двор» для жилой застройки

Новости. Общество
15:00, 03 Ноября 2022

Новости партнеров

В условиях нового времени качество жизни формируется в том числе, возможностью проведения досуга на своей территории, без необходимости выезжать за пределы микрорайона в город.

Помимо инфраструктуры, качество жизни формируется общественными пространствами — дворами, парковыми зонами и бульварами.

Фактор территории выходит на первый план, внимательное отношение застройщика к общественным зонам отличает продажу квадратных метров от строительства микрорайона для жизни.

Специалисты строительной компании Баренц Групп рассказали, что при покупке жилья на первый план выходит фактор территории.

Приобретая квартиру в новом районе TALOJARVI город у воды, человек получает принципиально иное качество жизни. Оно существенно отличается от привычных нам дворов в спальных районах города, сформированных по иным стандартам десятилетия назад.

При работе над комплексным освоением территории в рамках проекта TALOJARVI город у воды, который реализует в Петрозаводске Баренц Групп, была взята за основу концепция «Закрытый двор» (под конкретную территорию ее разработали специалисты федеральной компании «Деревопарк»).

Что такое закрытый двор?

Это двор, в котором совсем никогда не бывает машин? Или бывают, но не паркуются?

Давайте разберемся на примере международного проекта TALOJARVI город у воды.

В строительной компании Баренц Групп считают, что двор — не место для машин. Двор — это пространство, где люди отдыхают, общаются, занимаются спортом и не боятся отпускать детей гулять.

Так, при разработке проекта TALOJARVI город у воды застройщик учел этот факт. Территория разработана таким образом, что внутри каждого двора есть закрытая территория с детскими площадками и местами для отдыха.

Придомовая территория огорожена и оснащена дорожками, светильниками и детской площадкой. Каждый дом имеет сквозные подъезды, закрытую и благоустроенную территорию.

Таким образом вы легко сможете припарковать машину у дома, при этом не подвергая риску играющих во дворе малышей.

С учетом большой обеспеченности автомобилями предусмотрено большое количество парковочных мест, которые вместят и жителей, и гостей комплекса.

«Закрытый двор» — это лишь одно из преимуществ проекта.

Помимо этого, в самом центре нового жилого района TALOJARVI город у воды будет располагаться большой парк для прогулок, о котором мы рассказывали ранее.

 «Мы продаем не только квадратные метры, но и комфортную для проживания окружающую среду», — рассказали в компании «Баренц Групп», которая является крупнейшим застройщиком жилья в Петрозаводске.

Также важным преимуществом является новый полностью оборудованный участок набережной, велодорожки, спортивные и детские площадки и места для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды или по телефону: 8(8142)331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353459 / ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
29.10.2022, 11:08
«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом
31.10.2022, 06:40
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
01.11.2022, 11:48
Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной

Аналитика

03.11.2022 13:39
Тема недели
Вменяем или психически нездоров?
Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.