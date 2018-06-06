В Петрозаводске приставы арестовали у перевозчика автобусы за долги

Предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками в Петрозаводске, задолжал миллион рублей и лишился автобусов, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов Петрозаводска в отношении должника в находилось более 60 исполнительных производств в пользу бюджета Российской Федерации на сумму более одного миллиона рублей.

Должник долгое время скрывался от судебных приставов, потому что прекрасно знал о долгах, но уклонялся от их оплаты.

Судебным приставом было установлено, что должник является предпринимателем и осуществляет в Петрозаводске пассажирские перевозки. От предпринимательской деятельности он имеет доход.

Приставы приехали по адресу нахождения фирмы должника и арестовали 4 автобуса на общую сумму более одного миллиона рублей, а также изъяли наличные денежные средства из кассы предприятия в размере 80 тыс. рублей.

Должнику пришлось оплатить 45 штрафов на сумму 75 тысяч рублей, а также оплатить частично иные долги в сумме 128 тысяч руб. Однако внесенных денежных средств для погашения всей суммы долгов оказалось недостаточно, в связи с чем в настоящее время в отношении арестованного имущества будет проводиться оценка с последующей принудительной реализацией.