В Петрозаводске прочитают стихи в честь дня рождения Гавриила Державина

День рождения Гавриила Державина отметят в Петрозаводске открытыми чтениями стихов.
14 июля, в четверг, в Петрозаводске отметят 279-летие со дня рождения первого губернатора Олонецкого наместничества Гавриила Державина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.
Мероприятие организует Общество татарской культуры «Чулпан» в рамках проекта «Г. Р. Державин в Карелии: личность, дела, эпоха».
Праздничная программа состоится в Губернаторском саду с 10:00 до 12:00. Сначала жители города возложат цветы к памятнику Державину, после этого пройдут открытые чтения стихотворений поэта, рассказали в мэрии.
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