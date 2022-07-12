В Петрозаводске прочитают стихи в честь дня рождения Гавриила Державина

День рождения Гавриила Державина отметят в Петрозаводске открытыми чтениями стихов.

14 июля, в четверг, в Петрозаводске отметят 279-летие со дня рождения первого губернатора Олонецкого наместничества Гавриила Державина. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Мероприятие организует Общество татарской культуры «Чулпан» в рамках проекта «Г. Р. Державин в Карелии: личность, дела, эпоха».

Праздничная программа состоится в Губернаторском саду с 10:00 до 12:00. Сначала жители города возложат цветы к памятнику Державину, после этого пройдут открытые чтения стихотворений поэта, рассказали в мэрии.