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В Петрозаводске продлен сбор школьных принадлежностей для нуждающихся семей

Новости. Общество
12:18, 27 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Муниципальные библиотеки продлили сроки благотворительной акции по сбору школьных принадлежностей для подопечных центров социальной помощи.

Централизованная библиотечная система Петрозаводска приглашает горожан к участию в традиционной акции «Благотворительный школьный базар». Присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей из нуждающихся семей может каждый желающий. Акцию продлили до 31 августа, сообщили в администрации города.

Адреса библиотек:

— Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);

— Городская детская библиотека им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);

— Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);

— Библиотека № 4 (ул. Соломенская, д. 25);

— Библиотека № 7 (ул. Жуковского, д. 63);

— Библиотека № 8 (ул. Сыктывкарская, д. 1);

— Библиотека № 11 (ул. Нойбранденбургская, д. 25);

— Библиотека № 15 (ул. Калевалы, д. 6);

— Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5).

По окончании акции собранные школьные принадлежности будут переданы Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», социальному центру «Попечение», благотворительному фонду «Мама-Дом», а также благотворительному фонду «Материнское сердце».

Подробности можно узнать здесь. Телефон для справок 70-35-22.

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