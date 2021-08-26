В Петрозаводске продлен сбор школьных принадлежностей для нуждающихся семей

Муниципальные библиотеки продлили сроки благотворительной акции по сбору школьных принадлежностей для подопечных центров социальной помощи.
Централизованная библиотечная система Петрозаводска приглашает горожан к участию в традиционной акции «Благотворительный школьный базар». Присоединиться к сбору учебных принадлежностей и книг для детей из нуждающихся семей может каждый желающий. Акцию продлили до 31 августа, сообщили в администрации города.
Адреса библиотек:
— Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);
— Городская детская библиотека им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);
— Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);
— Библиотека № 4 (ул. Соломенская, д. 25);
— Библиотека № 7 (ул. Жуковского, д. 63);
— Библиотека № 8 (ул. Сыктывкарская, д. 1);
— Библиотека № 11 (ул. Нойбранденбургская, д. 25);
— Библиотека № 15 (ул. Калевалы, д. 6);
— Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5).
По окончании акции собранные школьные принадлежности будут переданы Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», социальному центру «Попечение», благотворительному фонду «Мама-Дом», а также благотворительному фонду «Материнское сердце».
Подробности можно узнать здесь. Телефон для справок 70-35-22.
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