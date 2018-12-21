В Петрозаводске продолжает дешеветь бензин

Средняя стоимость бензина в Петрозаводске за последнюю неделю снизилась на 0,8% и составила 42 рубля 27 копеек за литр, сообщает Карелиястат.

Бензин АИ-92 стала дешевле на 0,9% и стоит сейчас, в среднем, 40 рублей 96 копеек за литр.

Как за неделю подешевел АИ-95, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".