В Петрозаводске продолжает дешеветь бензин

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Средняя стоимость бензина в Петрозаводске за последнюю неделю снизилась на 0,8% и составила 42 рубля 27 копеек за литр, сообщает Карелиястат.
Бензин АИ-92 стала дешевле на 0,9% и стоит сейчас, в среднем, 40 рублей 96 копеек за литр.
Как за неделю подешевел АИ-95, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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