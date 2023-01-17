В Петрозаводске продолжают искать молодую женщину, пропавшую два года назад

В последний раз 35-летнюю женщину видели на Древлянке.

Полиция Петрозаводска продолжается розыск без вести пропавшей Вероники И. 1987 года рождения. В последний раз ее видели 19 июня 2020 года на бульваре Интернационалистов и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины или видевших его после 19 июня 2020 года полиция просит сообщить по телефону +7-981-402-06-14 или 112.