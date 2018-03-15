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Новости. Криминал
13:54, 15 Марта 2018

В Петрозаводске прохожий отобрал телефон у девочки, которая снимала на камеру подруг

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В районе Октябрьского проспекта ранее судимый мужчина ограбил девочку-подростка, которая снимала на телефон своих подруг, сообщает МВД Карелии.

Преступление было совершено в районе Октябрьского проспекта 4 марта.

"Группа девочек гуляла во дворе. В какой-то момент одна из них стала снимать на камеру телефона своих подружек. В это время мимо проходил мужчина – именно он неожиданно подбежал к подростку, выхватил гаджет и убежал прочь", - отметили в министерстве.

Оставшаяся без телефона девочка рассказала о случившемся родителям, и они обратились в полицию. Ущерб оценили в 5 тысяч рублей.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску смогли установить подозреваемого. Отчасти полицейским помогли камеры видеонаблюдения, по записям которых был установлен примерный маршрут следования грабителя", - рассказали в МВД.

По мнению стражей порядка, преступление совершил 31-летний ранее судимый местный житель. Похищенный телефон он перепродал случайным прохожим, считают полицейские.

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