В Петрозаводске произошел пожар на лодочной станции

Горел деревянный пирс на улице Ригачина, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара на деревянном пирсе лодочной станции на ул. Ригачина. В 14.56 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 15 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.