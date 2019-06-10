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Новости. Происшествия
16:46, 10 Июня 2019

В Петрозаводске произошел пожар на лодочной станции

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Горел деревянный пирс на улице Ригачина, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек  привлекались для ликвидации пожара на деревянном пирсе лодочной станции на ул. Ригачина. В 14.56 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 15 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются. 

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