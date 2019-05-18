В Петрозаводске произошел пожар на судне в порту исторического клуба

На берегу Онежского озера произошел пожар на судне, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в 02.46 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (14 человек и 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара на маломерном судне в порту на улице Ригачина.

По этому адресу располагается морской историко-культурный клуб "Полярный Одиссей" и небольшой яхтенный порт.

В 03.24 пожар был ликвидирован.