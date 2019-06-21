В Петрозаводске произошел пожар в двухэтажном доме

Пожар произошел 20 июня в микрорайоне Октябрьский, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.02 на ул. Краснофлотской, 8А произошел пожар квартире жилого дома. В результате повреждена входная дверь на площади 0,3 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.