В Петрозаводске создадут оборудование для финской АЭС

Новости по теме
Загрузка...
Завод "Петрозаводскмаш" примет участие в производстве оборудования для АЭС "Ханхикиви", строительство которой планируется в Финляндии.
По сообщению пресс-службы "Петрозаводскмаша", сейчас на предприятиях холдинга ведется подготовка к производству оборудования для финской АЭС.
На заводе планируется изготовление главного циркуляционного трубопровода, корпусов главного циркуляционного насосного агрегата и другого оборудования реакторного отделения.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.09.2019, 18:18
21.09.2019, 13:40
20.09.2019, 07:25
Аналитика
Сегодня 11:19
Обществоведение
Интервью Главы Петрозаводска Ирины Мирошник.
Сегодня 10:17
25.09.2019 15:53
25.09.2019 11:49
24.09.2019 15:30
Чтиво
Сегодня 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
24.09.2019 11:07
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии