В Петрозаводске создадут оборудование для финской АЭС

Завод "Петрозаводскмаш" примет участие в производстве оборудования для АЭС "Ханхикиви", строительство которой планируется в Финляндии.

По сообщению пресс-службы "Петрозаводскмаша", сейчас на предприятиях холдинга ведется подготовка к производству оборудования для финской АЭС.

На заводе планируется изготовление главного циркуляционного трубопровода, корпусов главного циркуляционного насосного агрегата и другого оборудования реакторного отделения.

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