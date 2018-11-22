В Петрозаводске пройдет акция по сбору книг для Финляндии

На форуме "Время взаимодействий" решили провести акцию по сбору книг русской литературы, которая будет направлена как благотворительная помощь в Финляндию.

В паблике "В мире и понимании: Россия – Финляндия" пишут, что акция пройдет для организаций соотечественников, занимающихся обучением школьников и молодежи русскому языку и распространением русской культуры среди жителей Финляндии.



"Наши коллеги из Финляндии рассказали нам о том, что книжная база русскоязычной литературы у таких организаций очень мала. Как правило, это личная домашняя библиотека", – сообщается в паблике.

Собранные книги будут направлены в декабре этого года в Финляндию, в город Савонлинна. А оттуда они распространяться по всей Финляндии.

Адрес приема книг: ул. Дзержинского, 3, каб.53. Можно оставить их у Арсения Луйкина (79602184777).