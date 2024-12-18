Доноров приглашают 21 декабря на Республиканскую станцию переливания крови.

В Петрозаводске пройдет донорская суббота, сообщили в паблике Минздрава Карелии.

Доноров приглашают на Республиканскую станцию переливания крови с 8.00 до 12.00. Их ожидают лабораторные исследования, осмотр врачом и, конечно же, сама процедура сдачи крови.

Необходимо предварительно записаться по телефону: (8142) 76-42-65. Звонить можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 до 15.00.

Приглашаются доноры всех групп крови за исключением доноров Kell+.

Доноры AB (IV) — строго по предварительной записи.

Станция переливания крови напоминает:

— перед сдачей крови обязательно выспитесь и позавтракайте!

— не забудьте взять с собой паспорт, первичные доноры — паспорт и СНИЛС;

— за 48 часов до процедуры донации следует исключить копченую, острую и жареную пищу с многочисленными специями, соленья, молочные продукты, в том числе и йогурты, сыр, сливки, масло, а также яйца, орехи, финики и бананы. Нельзя употреблять алкоголь!

— за 72 часа до забора крови рекомендуется исключить из рациона питания свеклу, чернику, а также чипсы, сухарики, халву, семечки, всевозможные снеки, кетчуп, майонез, другие магазинные соусы и маринады.

Также нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.