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Новости. Культура
18:20, 03 Сентября 2018
фото: кадр из фильма "Ван Гог. С любовью, Винсент"/kinopoisk.ru

В Петрозаводске пройдет фестиваль польского кино

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В карельской столице с 13 по 22 сентября впервые будет проходить фестиваль польских фильмов "Висла".

Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Премьер". 13 сентября там будет показан "Ван Гог. С любовью, Винсент" – анимационная лента, каждый из 60 тысяч кадров которой написан масляными красками. Над созданием этого фильма в течение нескольких лет работали полторы сотни живописцев.

Пятничный вечер 14 сентября организаторы фестиваля предлагают провести за просмотром последнего фильма Анджея Вайды "Послеобразы". Лента повествует о судьбе польского художника-авангардиста Владислава Стржеминского и нелёгких путях авангардного искусства в эпоху тотального доминирования соцреализма.

Новый фильм "Вольт" Юлиуша Махульского, снявшего "Ва-банк" и "Дежа вю", можно будет посмотреть 16 сентября. После многочисленных экспериментов с формой и киноязыком Махульский возвращается к своему излюбленному жанру — авантюрной комедии с погонями, перестрелками, похищениями и невероятными сюжетными кульбитами.

Еще одной фестивальной площадкой станет Agriculture_club.

Так, 20 сентября там покажут социальную драму "Я — убийца". Лента рассказывает историю молодого следователя, который пытается раскрыть серию жестоких убийств. При этом все больше времени у него начинают отнимать не поиски истины, а заботы о продвижении по карьерной лестнице. 

А 22 сентября смотрите в Agriculture комедию Михала Рогальски "Готовы ко всему. Экстерминатор" о приключениях рок-музыкантов, которые жаждут мировой славы, но вынуждены перебиваться игрой на похоронах и танцах.

В рамках фестиваля также состоится показ документального кино и лекция о современном польском искусстве культуролога Анастасии Каменской.

Полная программа фестиваля доступна на сайте Минкультуры Карелии.

Фестиваль "Висла" проводится польским фондом "Поддержка" при содействии российской продюсерской компании "Фест-фильм" и министерства культуры РФ. В этом году фестиваль охватит 20 российских городов.

На некоторые сеансы вход свободный.  

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Комментарии

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кир
2018-09-03 19:23:48
Не надо фильмы показывать из враждебных стран.
Гость
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