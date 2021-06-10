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В Петрозаводске пройдет фестиваль уличной культуры Karelian Jam

Новости. Общество
11:14, 11 Июня 2021
фото: © паблик «Karelian Jam 5»/vk.com/karelianjam

Главным событием фестиваля станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейтпарка.

В День России, который отмечается в стране 12 июня, в Петрозаводске пройдет традиционный фестиваль уличной культуры Karelian Jam. Его главным событием станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейт-парка.

Как рассказали организаторы фестиваля, проект реконструкции скейтпарка был разработан в 2019 году и заявлен на участие в программе поддержки местных инициатив. Проект одержал победу на общественных слушаниях, его общий объем финансирования составил более 1,6 миллиона рублей.

Весной 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса и в условиях режима самоизоляции, инициативная группа запустила кампанию по сбору средств для реализации проекта, которую активно поддержали горожане и СМИ. За 30 дней удалось собрать 215 тысяч рублей от 250 жертвователей. Эта сумма стала необходимым софинансированием для участия в программе, остальную часть средств составило финансирование из городского и регионального бюджетов.

Осенью 2020 года строительство скейтпарка было завершено, установленные фигуры протестированы. Кроме того, в скейтпарке появилось освещение для катания в темное время.

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Комментарии

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Трус
2021-06-11 13:15:35
"Уличной культуры" !?!?! Даже смешно немного! Какая нынче культура,когда у молодёжи кумирами являются разные дегенераты и дебилы: всякие маркенштейны или вани какие то из тик тока?!?!
Скоро и говорить то по русски разучатся
многие, одно телевидение чего стОит, сплошь полугоаммотные ведущие,да что говорить...
кир
2021-06-11 13:27:25
Трус, верно.
кир
2021-06-11 11:38:47
Русских слов не нашли для названия, - сказал кот.
Гость
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