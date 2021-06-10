В Петрозаводске пройдет фестиваль уличной культуры Karelian Jam

Главным событием фестиваля станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейтпарка.

В День России, который отмечается в стране 12 июня, в Петрозаводске пройдет традиционный фестиваль уличной культуры Karelian Jam. Его главным событием станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейт-парка.

Как рассказали организаторы фестиваля, проект реконструкции скейтпарка был разработан в 2019 году и заявлен на участие в программе поддержки местных инициатив. Проект одержал победу на общественных слушаниях, его общий объем финансирования составил более 1,6 миллиона рублей.

Весной 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса и в условиях режима самоизоляции, инициативная группа запустила кампанию по сбору средств для реализации проекта, которую активно поддержали горожане и СМИ. За 30 дней удалось собрать 215 тысяч рублей от 250 жертвователей. Эта сумма стала необходимым софинансированием для участия в программе, остальную часть средств составило финансирование из городского и регионального бюджетов.

Осенью 2020 года строительство скейтпарка было завершено, установленные фигуры протестированы. Кроме того, в скейтпарке появилось освещение для катания в темное время.