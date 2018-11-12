В Петрозаводске пройдет горячая линия по вопросам выплаты пенсий

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Во вторник, 13 ноября, будет проходить горячая линия по вопросам организации выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе Управления Пенсионного фонда Карелии.
На вопросы граждан о выплате пенсий и иных социальных выплат жителям Карелии ответит заместитель начальника Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда России в Республике Карелия Жанна Эйнеровна Кяйверяйнен.
Звоните 13 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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