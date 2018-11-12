В Петрозаводске пройдет горячая линия по вопросам выплаты пенсий

Во вторник, 13 ноября, будет проходить горячая линия по вопросам организации выплаты пенсий, сообщили в пресс-службе Управления Пенсионного фонда Карелии.

На вопросы граждан о выплате пенсий и иных социальных выплат жителям Карелии ответит заместитель начальника Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда России в Республике Карелия Жанна Эйнеровна Кяйверяйнен.

Звоните 13 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.