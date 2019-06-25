В Петрозаводске пройдёт легкоатлетический пробег

Мероприятие состоится 26 июня в международный день борьбы с наркоманией, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На стадионе "Юность" планируется легкоатлетический пробег "Россия – территория без наркотиков". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, учреждённому с 1987 года.

Участники стартуют в 18.00. Регистрация на двух дистанциях в шести возрастных группах пройдёт с 17.00 до 17.30:

- 500 м для детей 8-9 лет (2010-2011 г.р.);

- 500 м для детей 10-11 лет (2008-2009 г.р.);

- 1 км для подростков 12-13 лет (2006-2007 г.р.);

- 1 км для подростков 14-15 лет (2004-2005 г.р.);

- 1 км для подростков 16-17 лет (2002-2003 г.р.);

- 1 км для участников 18 лет и старше.

Трёх победителей в каждой возрастной группе ждут грамоты и медали. Также грамотами и сувенирами награждаются самый молодой и самый старший участники пробега.