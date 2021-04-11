Спортивный комплекс «Юность» в Петрозаводске модернизирует фирма из Волгограда

Работы по реконструкции спортивного комплекса начнутся уже 13 апреля и будут продолжаться до середины октября.

Сегодня в административном здании Спортивного комплекса «Юность» состоялась первая встреча руководства дирекции спорта Петрозаводска, представителей ООО «Спорт Инжиниринг» и Центрального ремонтно-строительного управления города. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

Ранее был объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству футбольного стадиона спортивного комплекса «Юность» в Петрозаводске. Победителем торгов стало ООО «Спорт Инжиниринг» из Волгограда. На встрече были озвучены основные вопросы по благоустройству самого популярного в городе спортивного объекта. Работы начнутся уже 13 апреля.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит разобрать старый настил газона и заменить его на новый, установить металлический забор и сделать калитки. Будут установлены и новые мячеулавливающие ограждения. В перечне работ — замена ливневой канализации, ремонт подземной коммуникации. Специалисты демонтирует беговые дорожки, а также сектор для прыжков в длину. Эти и другие работы по благоустройству спортивного комплекса «Юность» продлятся на его территории до 15 октября.

Напомним, спортивный комплекс «Юность» начали модернизировать еще в 2020 году, чтобы на нем можно было проводить мероприятия высокого уровня.