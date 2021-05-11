Стадион в центре Петрозаводска закрыли на ремонт

На стадионе «Юность» продолжаются ремонтные работы, на время реконструкции запрещён въезд на территорию комплекса, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания «Спорт Инжиниринг» продолжает ремонтные работы на городском стадионе «Юность». Подрядчик уже демонтировал старое покрытие футбольного поля и легкоатлетического ядра комплекса: беговых дорожек, секции для прыжков в длину и т.д. В ближайшее время сотрудники компании начнут замену ограждений.

На время строительных работ въезд на территорию стадиона «Юность» закрыт. Также запрещён и проход к объектам ремонта. Прилегающая парковая зона и участок велодорожки огорожены от места строительства и доступны для горожан.

Напомним, реконструкция стадиона началась в апреле. На стометровой дистанции планируют обустроить шесть беговых дорожек, четыре – на протяжении полного круга. На стадионе обновят искусственный газон футбольного поля и секцию для прыжков в длину.

Помимо этого, подрядчику предстоит установить металлический забор, калитки, мячеулавливающие ограждения. В перечне работ – замена ливневой канализации, ремонт подземных коммуникаций. Обновлённый стадион сможет принимать соревнования высокого, в том числе, всероссийского уровня.

Заказчиком выступает Спортивная школа № 7.