В Петрозаводске пройдет общественно-педагогический форум

Мероприятие состоится с 27 по 30 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Мероприятие в рамках подготовки к учебному сезону в этом году обозначит "Стратегические ориентиры развития в условиях реализации Национальных проектов".

К участию в форуме приглашаются педагоги и руководители образовательных организаций, работники органов управления образованием, представители общественных организаций.

Среди приглашённых спикеров ожидаются профессор департамента государственного администрирования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", доктор педагогических наук Олег Прикот (Санкт-Петербург) и научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ, доктор биологических наук, ординарный профессор Наталья Любомирская (Москва).

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте управления образования администрации Петрозаводска.