В Петрозаводске пройдет турнир по самбо, посвященный памяти Ильи Шегельмана

Самбисты из разных регионов России приедут на турнир, посвященный памяти основателя карельской школы самбо, рассказали в Минспорта Карелии.

В ФОК «Газпром» 16 мая состоится традиционный турнир по самбо, посвященный памяти основателя карельской школы самбо Ильи Романовича Шегельмана. Соревнования, в которых примут участие самбисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, входят в цикл соревнований «Легенды самбо. Начало».

Илья Романович Шегельман основал карельскую школу самбо, насчитывающую тысячи учеников. Как Заслуженный тренер России, тренер сборной Карелии, президент Карельской федерации самбо и дзюдо, он воспитал и подготовил более 200 чемпионов Карелии по самбо, дзюдо и рукопашному бою, его ученики неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России.

Начало соревнований в 10.30, торжественное открытие в 12.00.