В Петрозаводске пройдут соревнования лыжников

Старты состоятся 26-27 сентября на трассах Республиканского спортивного комплекса "Курган", сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске пройдут региональные соревнования лыжников

В программе соревнований:

- 26 сентября – кросс по пересеченной местности, старт в 10.00;

- 27 сентября – индивидуальная гонка на лыжероллерах свободным стилем, старт в 10.00.

Федерация лыжных гонок информирует, что из-за угрозы распространения COVID-19 количество участников ограничено. Участие спортсменов из других регионов России не допускается.

Предварительные заявки принимаются до 25 сентября по телефону: 8-921-456-50-69, e-mail: 9214551937@mail.ru.