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В Петрозаводске пройдут соревнования лыжников

Новости. Спорт
18:20, 23 Сентября 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Старты состоятся 26-27 сентября на трассах Республиканского спортивного комплекса "Курган", сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске пройдут региональные соревнования лыжников

В программе соревнований:

- 26 сентября – кросс по пересеченной местности, старт в 10.00;
- 27 сентября – индивидуальная гонка на лыжероллерах свободным стилем, старт в 10.00.

Федерация лыжных гонок информирует, что из-за угрозы распространения COVID-19 количество участников ограничено. Участие спортсменов из других регионов России не допускается.

Предварительные заявки принимаются до 25 сентября по телефону: 8-921-456-50-69, e-mail: 9214551937@mail.ru.

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Комментарии

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Махмуд
2020-09-23 19:44:47
Стою на асфальте я в лыжи обутый, толь лыжи не едут толь я ...нутый? Что то вспомнилось, а , да, здесь ролики!!!
zanoza
2020-09-23 19:43:58
Никому не нужное мероприятие для галочки чтобы не разогнали чиновников от спорта.
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