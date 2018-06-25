В Петрозаводске пройдут соревнования малышей по скоростному ползанью

Традиционный марафон ползунков состоится 30 июня, в День города.

Организаторы Марафона ползунков приглашают к участию малышей в возрасте от 6 до 12 месяцев, которые умеют только ползать, при непосредственной поддержке их родителей.

Марафон ползунков - это самое первое в жизни ребенка соревнование с настоящими дипломами, медалями, кубками и призами. "Ползунковый возраст" очень короток, поэтому соревнования по ползанию проводятся в Петрозаводске раз в полгода – летом и зимой.

Очередные соревнования по ползанию - VIII Марафон ползунков "Маленький Чемпион" - пройдут в Петрозаводске 30 июня на стадионе "Юность " в рамках IV Детской олимпиады "Маленький Чемпион".

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:

1 возрастная группа: 6-7 мес.,

2 возрастная группа: 8-9 мес.,

3 возрастная группа: 10-11 мес.,

4 возрастная группа: 12 мес.

Участие в соревнованиях бесплатное, но стоит поторопиться – заявки принимаются до 26 июня.

Помимо Марафона ползунков на Детской олимпиаде будут проводиться еще 7 соревнований для детей от 0 до 10 лет.

С правила регистрации можно ознакомиться здесь.