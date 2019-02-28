В Петрозаводске пропал десятилетний школьник

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Полиция разыскивает Владислава Гюнинена 2008 года рождения, о местонахождении которого ничего неизвестно со вчерашнего дня.
Приметы ребенка: рост 146 см, волосы светло–русые короткие, худощавого телосложения.
Был одет: темно - синяя куртка с капюшоном, по краям капюшона светлый мех, школьная форма темного цвета, черные сапоги с синими вставками "дутики", на голове шапка вязаная с помпоном темно-синего цвета.
При себе имеет рюкзак черного цвета с белой надписью.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава, в полиции просят сообщить по телефонам: 8-953-547-34-64, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).
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