В Петрозаводске пропал десятилетний школьник

Полиция разыскивает Владислава Гюнинена 2008 года рождения, о местонахождении которого ничего неизвестно со вчерашнего дня.

Приметы ребенка: рост 146 см, волосы светло–русые короткие, худощавого телосложения.

Был одет: темно - синяя куртка с капюшоном, по краям капюшона светлый мех, школьная форма темного цвета, черные сапоги с синими вставками "дутики", на голове шапка вязаная с помпоном темно-синего цвета.

При себе имеет рюкзак черного цвета с белой надписью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава, в полиции просят сообщить по телефонам: 8-953-547-34-64, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).