В Петрозаводске пропал молодой мужчина

Полиция Петрозаводска разыскивает Александра К. 1985 года рождения, который пропал на Древлянке 7 июня, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам отдела полиции №3 в Петрозаводске разыскивают Александра Сергеевича К. 1985 года рождения.

По информации МВД, Александр К. ушёл 7 июня из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Был одет: в зелёную толстовку, чёрные спортивные брюки, обут в чёрные зимние кроссовки, при себе имел черный рюкзак.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: +79814020614.