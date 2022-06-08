В Петрозаводске пропал молодой мужчина

Полиция Петрозаводска разыскивает Александра К. 1985 года рождения, который пропал на Древлянке 7 июня, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудникам отдела полиции №3 в Петрозаводске разыскивают Александра Сергеевича К. 1985 года рождения.
По информации МВД, Александр К. ушёл 7 июня из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Был одет: в зелёную толстовку, чёрные спортивные брюки, обут в чёрные зимние кроссовки, при себе имел черный рюкзак.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: +79814020614.
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