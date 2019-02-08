В Петрозаводске пропал мужчина

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Мужчина 5 февраля вышел с работы на Южной промзоне и пропал, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
Полиция Петрозавосдка разыскивает Сергея С., 1972 года рождения. 5 февраля в 22.00 он вышел с работы на Южной промзоне по адресу: проезд Строителей, 36.
Его местонахождение не известно.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины или видевших его после 22.00 5 февраля, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26 8(8142)73-91-54 или 02.
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