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Бизнес-леди Карелии приняли участие в форуме по случаю дня женского предпринимательства

Новости. Общество
12:55, 21 Ноября 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Министр экономразвития республики Олег Ермолаев вручил благодарственные письма.

В Карелии прошел форум «#МойБизнесКарелия. Вдохновляй. Поддерживай. Создавай», посвященный дню женского предпринимательства. Об этом сообщили в Минэкономразвития Карелии 21 ноября.



Мероприятие организовано карельским центром «Мой бизнес» благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализуется по решению президента России.



Как отметили в источнике, в мероприятии приняли участие 56 бизнес-леди Карелии. Лучших предпринимателей отметили благодарственными письмами за вклад в экономику республики.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев отметил, что развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных трендов для роста экономики Карелии, среди владельцев бизнеса в МСП более 40% — это женщины.

После выступления министр вручил благодарственные письма победительнице карельского проекта «Мама-предприниматель»-2023 Юлии Лебедевой, владелице мастерской «Retreat» Юлии Койчевой и руководителю магазина «Арт-полка» Марии Мешкевич, руководителю фермерского хозяйства «Солнечная ягода» Ирине Наумочкиной, директору Центра молодежного инновационного творчества Алле Кирпиченко.

Заместитель гендиректора центра «Мой бизнес» Вера Борик также вручила благодарственные письма предпринимательницам, оказавшим значительный вклад в проведение масштабного проекта — гатрономического фестиваля «Кухня народов Карелии», впервые проведенного летом этого года. Письма вручили дизайнеру Ольге Шлихтовой, директору ООО «Кинерма» Надежде Калмыковой и ресторатору Александре Калько.

После торжественной части состоялся мастер-класс «Говорить, чтобы слушали и дома, и на работе» от тренера по речи Ксении Донсковой. Она научила бизнес-женщин правильно использовать потенциал своего голоса на случай важных переговоров. Затем участницы встречи познакомились с историями успеха фитнес-тренера и амбассадора всероссийских соревнований по бегу ЗАБЕГ.РФ Юлии Шошиной, создателя ресторана «В Карелии — есть» Ольги Белоноговой, организатора и спикера авторских курсов и обучающих программ для предпринимателей Елены Белонович.

Завершился день встречей с предпринимателями Леонидом Белугой и Дмитрием Цурканом.

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