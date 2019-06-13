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Новости. Общество
15:11, 13 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске прошел одиночный пикет против фабрикации уголовных дел

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Блогер Алексей Трунов потребовал освобождения всех гражданских активистов, задержанных по сомнительным обвинениям.

Известный петрозаводский блогер Алексей Трунов провел 13 июня одиночный пикет против фабрикации уголовных дел в отношении гражданских активистов и журналистов. Трунов вышел днем с плакатом "Подбрасывание наркотиков – последний козырь "говорящих опарышей" к торговому центру "Макси" на проспекте Ленина и встал возле одного из его входов.


Фото Валерия Поташова

Как пояснил блогер "Столице на Онего", мощная общественная кампания в поддержку журналиста Ивана Голунова позволила не только освободить его из-под ареста, но и прекратить его уголовное преследование. Однако многие гражданские активисты в России по-прежнему находятся под стражей или домашним арестом по сомнительным уголовным делам. "Нужно освободить всех, против кого было сфабриковано уголовное дело!", – заявил Трунов.

Он напомнил также, что во время мирной гражданской акции, которая состоялась накануне в Москве, полиция задержала сотни людей. В частности, сотрудниками правоохранительных органов был задержан, а потом выпущен на свободу оппозиционный политик Алексей Навальный. Его соратник Леонид Волков находится под стражей до сих пор, отметил Алексей Трунов.


Фото Валерия Поташова

Примечательно, что полицейский наряд прибыл к торговому центру задолго до начала  одиночного пикета. Однако сотрудники полиции не препятствовали его проведению и лишь сфотографировали блогера и передали по телефону его требования.

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Комментарии

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Чудик
2019-06-13 15:23:37
Куда же пропали " борцы " за права журналистов из Карельского Союза журналистов ? Нарисовались на бумаге , спрятались , " набунтовались" ??. Ухохочишься от таких " храбрецов " от пера .
кир
2019-06-13 15:38:11
Чудик, прикормились СМИ. Им на форумы Баренц-региона охота ездить, да гранты зарубежные отрабатывать, кому дают.
Саныч
2019-06-13 15:20:01
Молодец!
Мизантроп
2019-06-13 16:12:56
Саныч, Уж больно активно "люди со светлыми лицами" заверещали о пересмотре ВСЕХ дел по распространению наркоты.

"Депутаты Госдумы до ухода на летние каникулы планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания по статье 228 Уголовного кодекса РФ, которую называют «народной»".
кир
2019-06-13 16:45:53
Мизантроп, академик РАН Андрей Воробьев попросил Путина пересмотреть все приговоры по статьям о наркотиках. :)
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