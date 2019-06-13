В Петрозаводске прошел одиночный пикет против фабрикации уголовных дел

Блогер Алексей Трунов потребовал освобождения всех гражданских активистов, задержанных по сомнительным обвинениям.

Известный петрозаводский блогер Алексей Трунов провел 13 июня одиночный пикет против фабрикации уголовных дел в отношении гражданских активистов и журналистов. Трунов вышел днем с плакатом "Подбрасывание наркотиков – последний козырь "говорящих опарышей" к торговому центру "Макси" на проспекте Ленина и встал возле одного из его входов.



Фото Валерия Поташова

Как пояснил блогер "Столице на Онего", мощная общественная кампания в поддержку журналиста Ивана Голунова позволила не только освободить его из-под ареста, но и прекратить его уголовное преследование. Однако многие гражданские активисты в России по-прежнему находятся под стражей или домашним арестом по сомнительным уголовным делам. "Нужно освободить всех, против кого было сфабриковано уголовное дело!", – заявил Трунов.

Он напомнил также, что во время мирной гражданской акции, которая состоялась накануне в Москве, полиция задержала сотни людей. В частности, сотрудниками правоохранительных органов был задержан, а потом выпущен на свободу оппозиционный политик Алексей Навальный. Его соратник Леонид Волков находится под стражей до сих пор, отметил Алексей Трунов.



Фото Валерия Поташова

Примечательно, что полицейский наряд прибыл к торговому центру задолго до начала одиночного пикета. Однако сотрудники полиции не препятствовали его проведению и лишь сфотографировали блогера и передали по телефону его требования.