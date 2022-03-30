В Петрозаводске прошел пикет против выступлений передвижного цирка с животными

Зоозащитница из Карелии намерена убедить родителей с детьми отказаться от посещения цирковых представлений со зверями.

Зоозащитница и эколог Елена Пилипенко провела утром 1 апреля в Петрозаводске одиночный пикет против выступлений передвижного цирка с животными, который разбил накануне свой шатер возле торгового центра «Лента» на Кукковке. По словам зоозащитницы, многие страны мира уже отказались от шоу со зверями, поскольку считают такие представления негуманными и неприемлемыми для современного человека. Запрет на использование диких животных введен более чем в 50 государствах – от соседней с Карелией Финляндии до далекого Перу.

«А что у нас в стране? В 2019 году в столице Ингушетии Магасе запретили размещение в городе передвижных цирков. И все? Очень грустно. Я мечтаю, чтобы Петрозаводск тоже сказал однажды «Нет!» этим варварским развлечениям», – призналась Елена Пилипенко «Столице на Онего».

Как отметила эколог, передвижной цирк не может создать комфортные условия для животных.



Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

«Они находятся в тесных клетках и испытывают постоянный стресс от шума толпы и громкой музыки на арене, от того, что требует дрессировщик, например, от прыжков через огненный обруч и езды на велосипеде. Передвижной цирк – это и дальние переезды в холодных контейнерах и вагончиках со смертельными случаями, жестокость методов дрессировки, избиения во время дрессировки, подчинение, слом «характера». Животные-артисты – это не романтично, не здорово и совсем не весело. Как вообще можно в XXI веке строить воспитание и развитие своего ребенка на мучениях животных?», – заявила пикетчица.

Как сообщила зоозащитница, она намерена выйти на свою акцию и перед представлениями, чтобы убедить родителей с детьми отказаться от посещения передвижного цирка с животными.