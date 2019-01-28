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Новости. Общество
19:18, 28 Января 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске прошел пикет в поддержку Юрия Дмитриева

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Акция приурочена к дню рождения арестованного исследователя сталинских репрессий.

Около полутора десятка человек пришли вечером 28 января в городской гайд-парк Петрозаводска на набережной Онежского озера, чтобы принять участие в пикете в поддержку руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева. Акция была приурочена к дню рождения известного исследователя сталинских репрессий, который находится сейчас под арестом по обвинению в педофилии. Участники пикета держали в руках плакаты "Не допустим повторения Сандармоха!", "Нет реваншу НКВД!", "Свободу историку Юрию Дмитриеву!".


Акция в поддержку Юрия Дмитриева прошла на набережной Онежского озера. Фото: Валерий Поташов
 Среди участников акции оказался близкий друг Дмитриева, историк Анатолий Разумов, который приехал поддержать его из Санкт-Петербурга. Днем Разумов провел одиночный пикет в центре карельской столицы, а вечером пришел в гайд-парк.   

Историк Анатолий Разумов и руководитель общественной организации "Заонежье" Валентина Сукотова. Фото: Валерий Поташов

"Мы работаем с Юрием Алексеевичем над новой книгой – "Место памяти - Сандармох", и сегодня в его день я могу повторить то, что сказал, как первый свидетель на суде. Это – один из самых замечательных людей России, которых я знаю, а если сжато и предельно коротко сказать, как я говорил на суде, сидит он за Сандармох! За свое дело, а не просто так!" – заявил историк журналистам.


Участники пикета. Фото: Валерий Поташов

Напомним, Юрий Дмитриев известен как исследователь мест массовых расстрелов в Сандармохе, Красном Бору и других уголках Карелии. Уголовное преследование руководителя Карельского отделения "Мемориала" продолжается более трех лет.

 

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Комментарии

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однозначно
2019-01-28 19:50:55
И подарили ему фотоаппарат
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