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В Петрозаводске рабочие убирают город после снегопада

Новости. Общество
11:40, 22 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Мэрия карельской столицы рассказала о проведении работ после весеннего снегопада в Петрозаводске.

Работы ведет в рамках муниципального контракта компания «Городской комбинат благоустройства», информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«После снегопада для обеспечения безопасности сотрудники комбината приступили к расчистке лестничных спусков и пешеходных дорожек в разных районах города», — заявили в мэрии. 

Сообщается, что до снегопада сотрудники компании-подрядчика подметали аллеи, парки и скверы Петрозаводска, красили скамейки в парке Ямка. Рабочие продолжают уборку мусора с газонов и из городских урн. В Лососинском парке возле Ломоносовской гимназии сотрудники комбината ведут вырубку подлеска.

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупреждали жителей о похолодании.

 

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Комментарии

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udo
2021-04-22 12:31:07
Рабочие деньги за это получают. Умиляться не будем.
Гость
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