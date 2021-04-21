В Петрозаводске рабочие убирают город после снегопада

Мэрия карельской столицы рассказала о проведении работ после весеннего снегопада в Петрозаводске.

Работы ведет в рамках муниципального контракта компания «Городской комбинат благоустройства», информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«После снегопада для обеспечения безопасности сотрудники комбината приступили к расчистке лестничных спусков и пешеходных дорожек в разных районах города», — заявили в мэрии.

Сообщается, что до снегопада сотрудники компании-подрядчика подметали аллеи, парки и скверы Петрозаводска, красили скамейки в парке Ямка. Рабочие продолжают уборку мусора с газонов и из городских урн. В Лососинском парке возле Ломоносовской гимназии сотрудники комбината ведут вырубку подлеска.

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупреждали жителей о похолодании.