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В Петрозаводске разваливается Дом Богданова

Новости. Общество
13:49, 30 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Власти Петрозаводска намерены расторгнуть договор с собственником разваливающегося объекта культурного наследия на Неглинской набережной.

Петрозаводчане, общественники и специалисты по сохранению объектов культурного наследия бьют тревогу — они пишут в мэрию о ненадлежащем состоянии и содержании Дома Богданова, расположенного в квартале исторической застройки на Неглинской набережной. Об этом пишет глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Друзья, несколько лет назад объект культурного наследия — жилой Дом Богданова — был выкуплен за 1 рубль. Тогда по условиям договора новый владелец должен был за свой счёт провести работы по ремонту фундамента под сенями, перекрытий, полов, потолков сеней, крылец, фасадов, внутренних помещений, благоустроить территорию вокруг, но этого не произошло», — пояснил мэр города.

По словам Любарского, в такой ситуации — выход один: договор расторгается, а объект подлежит возврату в муниципальную собственность.

«Письмо владельцу направлено. В случае отказа не исключаю, что не обойдется без судебных разбирательств», — отметил глава Петрозаводска.

Дом Богданова был возведён в 1914 году и является образцом застройки рабочих районов Петрозаводска конца XIX — начала XX веков, сочетающей признаки крестьянского и городского жилища. Усадьба представляет собой двухэтажный пятистенок с поперечным перерубом, с каркасными сенями, пристроенными к боковому фасаду, с лестницей на второй этаж и печью, расположенной по центру здания.

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Комментарии

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Изя
2021-12-30 14:34:27
При мирошник такого ....явно не было )))) :)
Гость
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