В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, запечатлённого на видеозаписи. Он подозревается в краже из сетевого магазина.
Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит сообщить сведения по номерам телефонов 8-911-434-11-08 или 8-921-016-92-87.
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