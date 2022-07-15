В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, запечатлённого на видеозаписи. Он подозревается в краже из сетевого магазина.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит сообщить сведения по номерам телефонов 8-911-434-11-08 или 8-921-016-92-87.

Конфиденциальность гарантируется.