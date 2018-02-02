В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в кражах

Если вы видели этих людей – поделитесь информацией с полицейскими.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), ранее судимый Янис Евгеньевич Северцев 1999 года рождения.

Полиция просит граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 739-154, 739-170, 8 (953) 532-49-59.

Также разыскивается подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, Александр Михайлович Баскоев 1970 года рождения.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать эти сведения по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 739-154, 739-170, 8 (921) 455-28-85.