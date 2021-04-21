В Петрозаводске разыскивают подростков, разбивших окно в одном из жилых домов (ВИДЕО)

Вандалы повредили стеклопакет в жилом доме по Октябрьскому проспекту, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в начале апреля. Вечером в жилом доме по Октябрьскому проспекту был поврежден стеклопакет.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность того, кто может быть причастен к совершению правонарушения.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефону: +7911-403-23-10.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция Петрозаводска просила помочь в розыске подозреваемого в краже.