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В Петрозаводске разыскивают подростков, разбивших окно в одном из жилых домов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:25, 22 Апреля 2021
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Вандалы повредили стеклопакет в жилом доме по Октябрьскому проспекту, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в начале апреля. Вечером в жилом доме по Октябрьскому проспекту был поврежден стеклопакет.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность того, кто может быть причастен к совершению правонарушения.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефону: +7911-403-23-10.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее полиция Петрозаводска просила помочь в розыске подозреваемого в краже.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-22 15:33:38
Навальнят надо колоть и ихних кураторов.
Гость
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