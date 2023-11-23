В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести 45-летнюю женщину

Женщина ушла из дома 11 ноября и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Анну Павловну К., 1978 года рождения.

Жеенщина ушла из дома 11 ноября и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета в пальто черного цвета, синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой женщины, полиция просит сообщать информацию по номерам телефона: 8 (8-142) 73-91-54, 8-911-415-25-87.