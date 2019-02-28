В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину

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Муж пропавшей 20 февраля женщины инициировал поиски, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
Разыскивается пропавшая без вести Александра Р., 1989 года рождения, которая 20 февраля ушла из дома в Петрозаводске. Ее местонахождение неизвестно, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
Она была одета во все черное: полушубок с капюшоном, обтягивающие штаны, высокие сапоги на невысоком каблуке, маленькая сумочка.
Родственники просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения женщины или видел ее после 20 февраля, сообщать по телефонам: 89214512002 – муж Алексей, 89212202555 – сестра Оксана.
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